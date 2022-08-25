İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Bodrum'daki kazanın fotoğrafları
İhlas Haber Ajansı
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BODRUM'da, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in aracıyla bir kamyonet çarpıştıktan sonra ikisi birlikte şarampole yuvarlandı. Kazadan gelen görüntüler dehşete düşürdü.
Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
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Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses, kızı ve 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Bilincinin açık ve ekiplerle konuşabildiği öğrenilen Tatlıses kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazadan gelen görüntüler çarpıcı...
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Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için zabıta ekipleri tarafından çarşaf açıldı.
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