3 malzemeli luzine tatlısıyla yengenizi çatlatın! Evdekiler sürekli bu tatlıyı isteyecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde oldukça popüler olan ve geçtiğimiz yıl "Cizre Luzine tatlısı" olarak tescillenen luzine tatlısı genellikle ramazan aylarında ve düğün yemeklerinde ikram olarak servis edilir. Kolay ve pratik tarifi ile sofralarınıza renk katacak enfes lezzet ile misafirliğe gelen yenginizi bile çatlatabilirsiniz. İşte luzine tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik.

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Şırnak'ın Cizre ilçesine has tarifi ve yapılışıyla Ramazan ayı ile özdeşleşen, iftarlık tatlı olarak beğenilerek tüketilen luzine tatlısı artık normal günlerde de sofradaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıl tescillenen "Cizre Luzine tatlısı" olarak bilenen luzine tatlı tarifi ev hanımları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki luzine tatlısı nasıl yapılır, luzine tatlısı malzemeleri, tarifi ve püf noktaları nelerdir? İşte enfes lezzet luzine tatlısının tarifi...

Luzine tatlısı için gerekli malzemeler

*4 dolu yemek kaşığı tereyağı

*1 su bardağı toz şeker

*2,5 su bardağı su

*1 çay bardağı un

*1 çay bardağı irmik

*1 paket vanilin

*İsteğe bağlı ceviz içi

Luzine tatlısının yapılışı

İlk olarak derin bir tencereyi ocağa alarak içerisine tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağı eridikten sonra içirisine şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Şekerimiz eriyip, kaynamaya başladıktan sonra ise suyumuzu ilave edip 7-8 dakika kaynatalım. Bu işlemlerin ardından tencerimize unumuzu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Unumuz kavrulduktan sonra üzerine irmiği ekleyelim ve sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. İstenilen kıvama geldikten sonra suyu ilave edip tekrar kıvam alana kadar pişirelim. Kıvam aldıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştıralım. Son olarak cevizi ilave edelim ve birbiri ile özleştikten sonra sıvı yağ ile yağlanmış borcamın içerisine alıp yayalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 2-3 saat dinlendirelim. Dinlenen tatlıyı dilimleyelim ve üzerini dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim.

Luzine Tatlısı tescillendi

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi her yönü ile tanıtılmaya çalışılan kadim şehir Cizre'nin, Tarihi zenginliklerinin yanı sıra zengin mutfağına has olan bir ürünü daha tescillendirmek için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Cizre Kaymakamlığının girişimleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışması sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Cizre Luzine tatlısı" olarak tescillenen tatlı, ramazan ayında tercih ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat yüksek mühendisi Mehmet Murşit Munis konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Düğünlerde de ikram olarak gelin evine götürüldüğünü kaydeden Munis, ramazanda birçok dükkanın önünde "Luzine tatlısı" tezgahını görmenin mümkün olduğunu belirtmişti.