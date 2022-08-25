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Masterchef'te bile böylesi pişmedi! Fırında tavuk kapamayı duyan elti bile yemeğe geliyor

Masterchef'te bile böylesi pişmedi! Fırında tavuk kapamayı duyan elti bile yemeğe geliyor

Et fiyatına göre daha ucuz olan tavuk eti ile yapılan türlü türlü yemekler sofralara lezzet katıyor. Bunlardan biri de tavuk kapama. İşte fırında tavuk kapama tarifi ve yapılışı.

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Başta ev kadınları olmak üzere birçok kişi, internet üzerinden türlü türlü yemek tarifleri arıyor. Özellikle tavuk yemekleri, lezzeti ve pratikliği ile en çok tercih edilen yemek türleri arasında yer alıyor. Fırında tavuk kapama tarifi ise yiyenlere parmaklarını yediriyor. İşte lezzetli mi lezzetli fırında tavuk kapama malzemeleri ve yapılışı...

Tavuk kapama için malzemeler:

  • 1,5 su bardağı pilavlık pirinç

  • 6 adet tavuk baget

  • 1 adet orta boy soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2,5 su bardağı tavuk suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası

  • Tuz

  • Kimyon

  • Karabiber

Tavuk kapama yapılışı:

Tavuk kapama yapmak için; öncelikle 6 adet tavuk bageti derin bir tencere içerisine koyun. Üzerlerine 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Sonrasında tuz ekleyip, yumuşayana kadar pişirmeye bırakın. Daha sonra 1 buçuk su bardağı pilavlık pirinci ılık su içinde 20-25 dakika kadar bekletip, suyunu süzün.

Sonrasında orta boy bir tava ya da tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup altını açarak ısıtın. Yağın üzerine 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan koyup, hafifçe yumuşayana kadar 2-3 dakika kadar kavurun. Kavrulan soğanların üzerine pirinci ekleyin. Pirinci soğanlar ile birlikte 2 dakika iyice kavurun. Sonrasında pirincin üzerine damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kimyon koyup hepsini karıştırın.

Kavrulan pirinci ocaktan alarak orta boy bir fırın kabının tabanına eşit bir şekilde dağıtın. Pirincin üzerine pişen tavuk bagetleri sırayla dizin. İsteğe göre tavuk bagetlerin deri kısımlarını ayırabilirsiniz. Daha sonra pirincin üzerine 2 buçuk su bardağı sıcak tavuk suyunu ekleyin. En son küçük bir kase içine 1 çay kaşığı domates salçası koyup, az miktar su ile açın. Salçalı sosu tavuk etlerinin üzerine sıvayın.

Hazırladığınız tavuk kapamayı önceden ısıtılmış 200 derece fırına koyun. Pirinçler tamamen suyunu çekene kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Tavuk kapama piştikten sonra fırından alın. Üste kalan pirinçlerin kıtırlığının gitmesi için üzerini bir tepsi ile kapatın. Yaklaşık 25-30 dakika kadar dinlenmeye bıraktıktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Fırında tavuk kapama nasıl bir yemektir? hangi yöreye aittir?

Tavuk kapama Balkanlara ait bir göçmen yemeği olarak biliniyor. Bir diğer adı Tavuk büryan olarak bilinir ve bir pilav türü olmasına karşılık ana yemek gibi sunulur.

Tavuk kapama kaç dakikada hazırlanır? kaç kişiliktir?

Fırında tavuk kapama hazırlamak için toplamda 65 dakika gerekir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 55 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik tavuk kapama için geçerlidir.

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