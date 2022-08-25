MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için taziye mesajı yayımladı.

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Bahçeli, Genel Türk Tarihi alanında önemli eserlere imza atan, akademik çalışmalarını vatan ve millet sevgisiyle perçinleyen Prof. Donuk'un vefatından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Donuk'un, tarihe şuurla ışık tutarak pek çok genç yetiştirdiğini belirten Bahçeli, "Ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.