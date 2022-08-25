Nazara en çok gelen burçlar hangileridir? İşte bir nazarla yatak döşek olan o burçlar

Burçların çoğu özelliği astroloji ile ilgilenenler tarafından bilinse de, bazı özellikleri çok nadir olarak biliniyor. Bunlardan biri de nazar konusu. Bazı burçlar nazar konusunda oldukça hassas. İşte bir bakışla nazara yenik düşebilen burçlar.

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Astrolojiye merak duyan kişiler, tüm burçların neredeyse tüm özelliklerini bilir. İlişkilerini veya arkadaş çevresi burç özelliklerine göre düzenleyen kişiler bile oldukça fazla.

Nazar konusu ise çok fazla bilinmeyen bir konu olarak göze çarpıyor. Bazı burçlar karşısındaki kişiye çok çabuk nazar edebilirken, bazıları ise anında nazara gelebiliyor. İşte anında göze gelen burçlar...

Koç burcu

Koç burçları hayatlarındaki şans faktörünü kendileri oluştururlar. Hırslı ve azimli özellikleri ile daha çok çalışır, kararlarından asla vazgeçmezler. En sonunda ise her zaman amaçlarına ulaşmış olurlar. Yönetmek ve planlamak onların en başarılı olduğu özellikler, aslında Koç burçları çevresindeki kişiler için bile şans yaratıyor denebilir. Bu yönleri çok kıskanılır. En çok bu yönde nazara gelirler.

İkizler burcu

İkizler burçlarının şansı en çok para konularında açıktır. Hiç ummadıkları anlarda ellerine geçen paralar, ne kadar şanslı olduklarını ortaya çıkaracaktır. Cüzdanları genellikle şişkindir. Sahip oldukları bu kolay parayı ise harcamak en büyük eğlencelerinden birisidir.

Aşk konusunda ise yakışıklı ve havalı erkekler konusunda oldukça şanslıdırlar. Bu saydece sevdikleri için alışveriş yapar ve onlar için en güzel hediyeleri almaya gayret g

Başak burcu

Başak burçları maalesef şansları ile değil şanssızlıkları ile tanınırlar. Bir iş yapmaya karar verirler, yarım kalır. Bir yere gitmeye karar verirler, kesin gidecekleri yerde bir sorun olur. Bu yüzden kaderlerine biraz burunlarından duman çıkararak bakarlar. Aslına bakıldığında haklıdırlar da. Etrafta işleri yolunda giden bir sürü kişi varken, onların böyle kalması oldukça kötü bir durumdur. Ancak merak etmesinler çünkü her şeyi devletten beklemeyip şanslarını kendileri oluşturacak. Bu kadar zor şartlarda bile sürekli devam edebiliyor olmaları birçoklarını haliyle herkesi kıskandırır. Nazar da göz de işte tam da bu nokta da ortaya çıkar.

Kova burcu

Kova burçlarının genel itibari ile şanslı oldukları konu partnerleridir. Güzel ve sadık insanlar ile karşılaşır ve birliktelik yaşarlar. Gerçek sevgiyi yakalama ihtimalleri ise oldukça yüksektir. Kova burçları, aşkı bulduklarında bırakmadıklarından, onları bulanlar da şanslıdır denilebilir. Böyle bir şans alışverişinde bulunmak ise herkese nasip olmaz. Konu eş ve aile hayatı olduğu zaman, huzur ve aile bereketi olunca, özellikle yakın çevreleri tarafından kıskanılırlar ve çevrelerin gözleri ve bakışları hep üzerlerinde olur. Bu da onlara bu konuda çokça nazara gelmesine neden olur.