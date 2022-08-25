Türk bilim insanı bu teknolojiyi geliştirdi hastalık teşhisinde yeni yöntem çığır açacak
İZMİR Biyotıp ve Genom Merkezinde görevli bilim insanı Doç. Dr. Serhat Tozburun ve ekibi, farklı damarlardaki kan akış hızlarını aynı anda görüntüleyebilen bir teknoloji geliştirerek ultrason, lazer taramalı görüntüleme gibi tanı yöntemlerini geliştirmeyi başardı.
Biyomedikal alanındaki çalışmalarını sürdürdüğü ABD'den 2016'da yurda dönerek İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde TÜBİTAK desteğiyle "Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Laboratuvarı" kuran Doç. Dr. Tozburun, tanı ve tedavi uygulamaları için yeni nesil biyomedikal teknolojiler geliştirilmek üzere araştırmalar yürütüyor.
Lazer dalga boylarını hızla tarayarak 3 boyutlu optik görüntülemeye imkan veren cihaz geliştirerek patentini alan Tozburun ve ekibi, son çalışmalarında da farklı damarlardaki kan akış hızını görüntüleyebilen bir teknolojinin patentini aldı.
Doç. Dr. Serhat Tozburun, AA muhabirine, toplardamar ve atardamar gibi farklı çaplardaki damar yapılarındaki kan akış hızlarının farklılaştığını, hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılan tıbbi görüntüleme sistemlerinin ise kan akış hızını sabit bir değer olarak aldığını ifade etti.
Mevcut yöntemlerde damarlarda ölçüm alınan noktanın sabit zaman aralığında tarandığını dile getiren Tozburun şöyle konuştu: