Türk bilim insanı bu teknolojiyi geliştirdi hastalık teşhisinde yeni yöntem çığır açacak

Doç. Dr. Serhat Tozburun, AA muhabirine, toplardamar ve atardamar gibi farklı çaplardaki damar yapılarındaki kan akış hızlarının farklılaştığını, hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılan tıbbi görüntüleme sistemlerinin ise kan akış hızını sabit bir değer olarak aldığını ifade etti.