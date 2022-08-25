Oktay Kaynarca'nın binlerce beğeni alan paylaşımı! Ördek sendromu yazısı herkesi düşündürdü

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren ve replikleri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Oktay Kaynarca yeni projesi için gün sayıyor. Başarılı oyuncunun yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada yaptığı "Ördek sendromu" paylaşımı ise binlerce beğeni aldı. Çakır'ın paylaşımındaki yazı ise herkesi düşündürdü...

Abone ol

Kurtlar Vadisi, Adanalı ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde başrol oynayan usta oyuncu Oktay Kaynarca ekranlara "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ile yeniden geri dönüş yapıyor. Dizinin ilk fragmanın yayınlanmasının ardında tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı "Ördek sendromu" paylaşımı ve yazısı beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa sürede gündem oldu

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan 57 yaşındaki usta oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı paylaşım ile herkesi düşündürdü. Kaynarca, Ördek sendromu adlı paylaşımında "Yeni okudum, çok ilgimi çekti ve paylaşmak istedim" diyerek; "İnsanların sosyal medya vs gibi alanlarda sürekli başarılı mutlu ve herşeyi kolay basit olarak elde etme ,anlatma haline verilen admış.. İnsanlar gerçekten göründüğü kadar mutlu, zengin, başarılı,rahat ya da mükemmel mi? Asıl sorun ise kendilerini böyle göstermeye çalışan insanların böyle olduğuna inanıp,benim hayatım niye böyle değil, ben niye bu kadar çalışıp onların hayatının onda birine sahip olamıyorum deyip mutsuz olmaları…Oysa değiller,görünen gerçek değil, mutlu değiller,sadece mükemmel olmaya zorlayan mükemmel olmayanı dışlayan bir hayatı, bu hayatın dayatmalarını yaşıyorlar..Hepimiz olmayı istediğimiz, başkalarının da olduğunu zannettiğimiz muhteşem kareler içinde kayboluyoruz….ÖRDEK misali .. Suyun üstünde çok zarifçe ve huzurla süzülen ördeğin, görünmeyen su altındaki ayaklarının aslında ne kadar çok çaba sarfettiği gerçeği..Başkalarının sahte mutluluklarından ziyade,kendi gerçek mutluluğumuzun mücadelesi galiba aslolan .. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı;

'Ördek sendromu' ile ilgili dikkat çeken mesaj yayımlayan Oktay Kaynarca'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri tarafından binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Yeni projesi ile ekranlara dönüyor

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi ile ekranlara geri dönecek olan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi ise merak konusu oldu. Hayranları internette Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ne, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları kimler, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte fragmanı yayınlanan dizi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Ben bu cihana sığmazam dizisi konusu

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben bu cihana sığmazam dizisi ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin net yayın tarihi ise henüz açıklanmadı fakat ilk fragmanı yayınladı.

Ben bu cihana sığmazam nerede çekiliyor?

Dizi ekibi, Türkiye ve Özbekistan'da çekimlerini gerçekleştirdi.

Ben bu cihana sığmazam dizisi oyuncu kadrosu

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.