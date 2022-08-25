Whatsapp gruplarınız varsa bu özellik tam size göre! İşte yeni grup profili güncellemesi

Milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma ağı WhatsApp'ıın yeni sürümüyle beraber gelecek olan birkaç tane özellik söylentileri vardı. Alınan son bilgilere göre son güncellemeyle birlikte gelen özellik, birçok kişiye 'oh' dedirtecek cinsten... Sziler için, dünyanın en çok kullanınlar mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni özelliklerini derledik. Bakın bu sefer hangi çok beklenilen özellikler ekleniyor...

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Uzun yıllardır Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanın en çok kullandığı mesajlaşma platformu olan, yediden yetmişe herkesin telefonunda bululan WhatsApp uygulaması, gün geçtikçe kendini daha çok geliştiriyor ve daha çok kullanıcı kitlesine sahip oluyor. Kolay ulaşımı ve kullanımı sayesinde milyonlarca insanın tek tıkla dünyanın diğer ucuna mesaj gönderebildiği bu uygulama, mesajlaşma denilince akla ilk gelen uygulama haline gelmiş durumda... Grup toplantıların, görüntülü konuşmaların, arkadaş sohbetlerinin ve daha akla gelmeyen birçok eylemin yapılabildiği bu uygulamanın yeni güncellemesiyle hangi özelliklerin kullanıcılara sunulacağı çok merak ediliyor. Bu güncellemeleri sizler için derledik. Bakın dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp'ın yeni sürümüyle beraber hangi özellikler gelecek...

Yeni beta sürümü

Önceki günlerde WABetaInfo, WhatsApp’ın bazı yeni özelliklerini açıklamıştı. Bu özellikler arasında yer alan, grup yöneticilerinin daha fazla kontrol sağlayabileceği yenilikler de vardı. Geçtiğimiz gün de “Topluluklar” özelliğini yayınlayan WhatsApp, yeni geliştirdiği beta sürümüyle birlikte kullanıcılara Topluluk kurma imkanı sağlamaya başlamıştı.

Mesaj atan kişinin profil fotoğrafı görünecek

WhatsApp uzun zamandır birçok kullanıcının çokça talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, iOS kullanıcıları için WhatsApp beta 22.18.0.72’de, yeni güncellemeyle birlikte grup sohbetlerinde bulunan üyelerin profil fotoğrafları görülebilecek. Grup sohbeti sırasında mesaj atan grup üyesinin mesajının yanında profil fotoğrafı görünecek.

Yalnızda İOS kullanıcıları

Bu yeni çıkan özellikle birlikte grup sohbetlerindeki mesajlar daha kişisel hale gelecek. Kişilerin gruplarda kiminle konuştuğunu rahatlıkla görebilmesini sağlayacak olan bu yeni özellikle artık bulunduğu gruba mesaj atan kişinin mesajının yanında profil fotoğrafı da görünecek. Geliştirme aşamasında olan bu özelliğe şuanlık yalnızca iOS 22.18.0.70 betasına sahip kullanıcılar tarafından erişilebileceği bildirildi. Fakat bu yeni özelliğin tüm kullanıcılar tarafından ne zaman kullanılabileceği hakkında henüz net bir bilgi gelmedi.

Gruptaki mesajlar silinebilecek

Yayınladığı son güncellemelerle beraber grup sohbetlerini daha da geliştirmeye ve kontrol altında tutmaya odaklandığı görülen WhatsApp’ın bu özellik ile birlikte yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı ve hazırlıklarına devam ettiği ortaya çıktı. Oluşturulan grupların yöneticileri, artık grupta atılan herhangi bir mesajı silme yetkisine de sahip olacak.