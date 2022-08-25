Harika Avcı sokaklara düştü Seyhan Soylu'nun onur kırıcı 'edepsiz' teklifi çok fena
TÜRKİYE sinemasının en güzel kadınlarından Harika Avcı dibe vurdu. Kazandıklarını yatırıma dönüştüremeyen Harika Avcı evsiz kaldı. Bodrum katta bulunup bir daireye taşınan Harika Avcı, sarhoş denilerek o yardımdan da oldu. Harika Avcı sokakta yaşıyor hatta öldü söylentileri ayyuka çıktı. Seyhan Soylu ekrandan para sallayıp Harika Avcı'yı görene 10 bin dolar vaat etti. Harika Avcı için bundan sonrası tam bir kabus ve onur kırıcı oldu.
Yeşilçam ve sahnelerin bir dönem güzelliği dillere destan olan ismi Harika Avcı maddi ve manevi olarak dibe vurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'öldü' haberleri çıkan Harika Avcı'nın büyük bir dram yaşadığı ortaya çıkmıştı. Harika Avcı kötü haldeki bir bodrum katı dairede bulunmuş ve bir yardım derneği ona el uzatmıştı. Sonrasında yaşananlar ise Harika Avcı için daha büyük bir yıkım oldu. İçiyor denilerek Harika Avcı'nın kira desteği kesildi. Harika Avcı da kayıplara karıştı. Seyhan Soylu ekrana çıkıp "görene' 10 bin dolar ödül vaat edince 'onur' kırıcı olayların fitilini ateşledi. Son yaptığı ise daha da beter oldu.
Harika Avcı'ya ne oldu?
Harika Avcı Yeşilçam'a bir dönem en seksi oyuncu olarak damgasını vurdu. Bir ara ortalardan kaybolan Harika Avcı, şarkıcı olarak piyasaya çıktığında herkese küçük bir şok yaşatmıştı. Baştan aşağı kendisini yenileyen Harika Avcı, adeta gençleşmiş ve eskisinden de güzel olmuştu. Şarkıcılık kariyerini bu görüntüsü ile canlandıran Harika Avcı, o macera bitince yine kayıplara karıştı. Şimdilerde ise Harika Avcı hakkında şoke eden iddialar dolaşıyor.
Harika Avcı bodrumda yaşıyor
Sinemadan ve şarkıcılıktan kazandığını yatırıma dönüştüremeyen Harika Avcı'nın maddi ve manevi anlamda dibe vurduğu söyleniyor. Umudum Olur musun derneği Harika Avcı'yı Kayışdağı civarında çok kötü bir bodrum katı dairede buldu. Ağabeyi Ahmet Önergil ile sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı ve ağabeyi Bakırköy sahilinde deniz gören bir daireye dernek tarafından yerleştirildi.
Harika Avcı alkolden ayakta duramıyor
Harika Avcı bodrum katı daireden bu eve taşındıktan sonra yeniden gündeme oturdu. Bu kez Harika Avcı'nın sürekli sarhoş olduğu ayakta duramayacak kadar içtiği haberleri ortaya atıldı. Umudum Olur musun derneği de yaptığı ifşa ile bu haberleri doğruladı. Onların iddiasına göre Harika Avcı sürekli içiyordu ve ilaçta kullandığında ayakta bile duramıyordu. Dibe vuran Harika Avcı alkol sorunu yüzünden bir çok kez düşmüştü.