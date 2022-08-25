Harika Avcı sokaklara düştü Seyhan Soylu'nun onur kırıcı 'edepsiz' teklifi çok fena

Yeşilçam ve sahnelerin bir dönem güzelliği dillere destan olan ismi Harika Avcı maddi ve manevi olarak dibe vurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde hakkında 'öldü' haberleri çıkan Harika Avcı'nın büyük bir dram yaşadığı ortaya çıkmıştı. Harika Avcı kötü haldeki bir bodrum katı dairede bulunmuş ve bir yardım derneği ona el uzatmıştı. Sonrasında yaşananlar ise Harika Avcı için daha büyük bir yıkım oldu. İçiyor denilerek Harika Avcı'nın kira desteği kesildi. Harika Avcı da kayıplara karıştı. Seyhan Soylu ekrana çıkıp "görene' 10 bin dolar ödül vaat edince 'onur' kırıcı olayların fitilini ateşledi. Son yaptığı ise daha da beter oldu.