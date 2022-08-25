Hande Erçel'in medyadan gizlediği babasına bakın! Yan yana gören şok oluyor "bunlar ailece güzel"

Oyuncu Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son zamanların parlayan yıldızlarından ünlü oyuncu Hande Erçel'in babasını görenler gözlerine inanamadı. Babasını çok nadir paylaşan Erçel'in babasıyla benzerliği herkesi şaşırttı.

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Birçok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Tekrardan gündeme geldi

Son zamanlarda 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol paylaştığı Kerem Bursin'le yaşadığı aşkın ihanetle sonuçlanması ile özel hayatı tekrardan gündeme gelen ünlü oyuncunun hayranları babası ile olan benzerliğini gündeme getirdi.

2019 yılında annesi Aylin Erçel'i 48 yaşındayken kanser nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu teselliyi ablası Gamze Erçel ve babasıyla bulmuştu. Kısa süre sonra teyze olan Erçel, yeğeni Mavi ile olan benzerliğide herkesi şaşırtmıştı.

Şimdilerde kalbi boş

Aşk hayatından yüzü bir türlü gülmeyen ünlü oyuncunun kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bursin'le ihanet iddiaları yüzünden bir anda ayrılması hayranlarını üzmüştü. Ardından adı Kaan Yıldırım'la anılan Hande Erçel iddiları yalanlamıştı. Şimdilerde kalbinin boş olduğu bilinen Erçel'in babasıyla yaptığı paylaşımlar herkesi şaşırttı.

Mütevazi bir hayat yaşıyor

Ünlü oyuncunun Bandırma'da tek başına mütevazi bir hayat yaşayan babası Kaya Erçel'le olan pozlarının tekrardan gündeme gelmesi sosyal medyada birçok yorum aldı. Babasıyla hem benzemesi hemde benzememsi ile dikkat çeken Erçel'e Twitter'da "Bu nasıl iş", "Yeğeni biile babasına daha çok benziyor" yorumlardı yapıldı.

Hande Erçel kimdir?

24 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel Balıkesir Bandırmalıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine Çılgın Dershane Üniversitede adlı dizi ile başlamıştır. Şimdilerde 28 yaşında olan Erçel birçok dizi ve filmde rol almıştır ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.