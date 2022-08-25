Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisiyle bakın nasıl tanışmış! İlk kez anlattı

Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği NTV'de yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Burcu Esmersoy aşk hayatı ve kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda nasıl tanıştıklarını anlatan ünlü isim "Kimse bilmiyor bunu, ilk kez söylüyorum" diyerek itiraf etti.

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Paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya damga vuran Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile yaşadığı aşk ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. NTV'de yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Esmersoy, özel hayatı ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken sevgilisi Nazım Akmandil ile nasıl tanıştıklarını da itiraf etti.

İlk kez anlattı

Programda sevgilisi Nazım Akmandil'in kendisine İtalya'da evlilik teklifi ettiğini söyleyen güzel isim nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Esmersoy, "İnsanlar bana soruyor nasıl tanıştınız? Biz uçakta tanıştık. Çok uzun bir hikaye, şu an anlatılacak bir hikaye değil"dedi. Sunucu Ceyda Düvenci'nin ısrarı üzerine tanışma hikayelerinin bilinmeyen detaylarını anlattı.

'Ne kadar hoş bir çocuk, horlarım ayıp olur'

Sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayelerini anlatan Esmersoy, şöyle konuştu: "Çok çalıştığım, çok seyahat ettiğim için bir sabah 08:15 uçağıyla Berlin'e giderken 2A ve 2B'ye oturduk. Bomboş uçakta 2A ve 2B koltukları. Bütün yolculuk boyunca konuşmadık. Ben normalde uçak kalkmadan uyurum. Süper yoğun bir tempoda çalıştığım için oturabildiğim her an aslında uyuyabileceğim andır. Dikine uyuyabilen bir insanım. 'Ne kadar hoş bir çocuk. Şimdi onun yanında uyurum, horlarım falan ayıp olur' diye düşündüm. Başka bir koltuğa geçtim" dedi.

"İki tane Türk konuşmaya başladı"

Uçaktan indik ve hayatında gördüğü en kötü pasaport kuyruklarından biriyle karşılaştığını ifade eden ünlü sunucu; "Bir saat 45 dakika sürdü. O kuyrukta iki tane Türk konuşmaya başladı gibi bir şey oldu. Kimse bilmiyor bunu, ilk kez söylüyorum" diyerek tanışma hikayelerini itiraf etti.

‘2023 yılında görüşelim'

Sevgilisi Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını söyleyen Burcu Esmersoy; "Nazım’ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya’da. Bir mekanda düğün yapılmıştı, çok beğenmiştim. ‘Burada mı evlenelim?’ demiştim. Otel dolu, ‘2023 yılında görüşelim’ diye mail geldi. ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Nazım Akmandil hakkında internette çok fazla bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil’in 30 yaşında ve Burcu Esmersoy’dan 15 yaş küçük olduğu biliniyor. Aynı zamanda Akmandil’in yazılımcı olduğu ve önemli projelerde yer aldığı da elde olan bilgiler arasında...