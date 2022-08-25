Bebeği olanların kesinlikle bilmesi gerekiyor! Bebeklerde en iyi ateş ölçümü buradan oluyor

Yetişkin insanlara nazaran bebekler ateşli hastalıkları daha sık geçirirler. Vücutları fazla hastalık tanımadığı için, mikropları öldürmek adına doğal bir tepki olan ateş atması, bebeklerde daha çok görülür. Pek çok ebeveyn ise bebeklerinin ateşini en doğru nereden ölçebileceğini bilmiyor. Sizin için derlediğimiz bu yazıda bakın bebeklerin ateşi en iyi nerelerden ölçülüyor...

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Vücudun sıcaklığının artması yani ateş, her yaş için rahatsızlık verici bir semptom olmakla birlikte özellikle 90 günlükten daha küçük bebeklerde tespiti, nedenine yönelik tedavisi ve gerekli önlemlerin alınması çok büyük ciddiyet ve önem taşır. Son zamanlarda görülen hafif ateşin en sık sebeplerinden biri bebeğe üst üste fazla kıyafet giydirmektir. Ancak, ateşin sebebinin giysiler olduğundan durumdan şüphelenildiğinde dahi bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kesinlikle akılda bulundurulmalıdır. Üç aydan küçük bebeklerde hafif-orta derecede ateş, hızlı değerlendirme ve ciddiyet gerektirir. Bebeklerde görülen küçük dereceli ateşlerin bile üstünde durulmalıdır. ''Bebeklerde ateşlenme sebeplerini ve en iyi ateş ölçümü nereden yapılır?'' konusunu sizler için açıkladık.

Ateşin ölçüldüğü yere göre ölçülen ateş değeri değişkenlik gösterebilir. Doğru ölçüm için ateşle ilgili herhangi bir sorun olmadan önce, vücut ısısı normalken farklı zamanlarda birkaç kez ölçüm yapılması, ateş şüphesi olduğunda doğru ölçüm yapabilmek için oldukça önemlidir.

Rektal ölçüm

Bu ölçüm tekniği için elektronik rektal termometreler kullanılır, makattan 1-2 cm ilerletilen termometredeki 38 derece ve üzerinde çıkan ölçüm değeri, ateş olarak değerlendirilir. Bu bölgeden ölçüm için cam termometre güvenli olmadığı için kullanılmamalıdır. Üç aydan küçük bebeklerde en güvenilir ölçüm yollarından biri rektal ölçümdür. Altı aydan büyük bebeklerde rahatsızlık hissi verebileceği için tercih edilmez.

Koltuk altından ölçüm

Makattan ölçüm yapılamadığında ilk olarak koltuk altından ölçüm tercih edilebilir. Elektronik termometre, kurulanmış ve terli olmayan koltuk altına koyulur ve 1-2 dakika (derece sayısı durana kadar) sabit tutulur. Bu bölgeden 37,2 derece ve üstü çıkan ölçüm değerleri, ateş olarak değerlendirilir.

Kulaktan (timpanik) ölçüm

Bu ölçüm tekniği özel termometre gerektirir. Doğru ölçüm için termometrenin kulak içine tam oturtulması gerekli olduğundan kullanımı biraz zor olabilir. Bu sebeple çok küçük bebeklerde tercih edilmez. Ölçüm yapıldığında 37,5 derece ve üzeri çıkan değerler ateş olarak kabul edilir.

Alından ölçüm

Bu teknik için infrared ölçüm yapan cihazla kullanılır. Cilt nemli ve soğuk ise ölçüm sonucu hatalı çıkabilir. Hızlı ölçüm yapması avantajlıdır ancak küçük bebeklerde sonuç yanıltıcı olabileceği için pek tercih edilmez.

Ağızdan ölçüm

Termometrenin ölçüm yapan ucu ağız mukozasında temas edecek şekilde yerleştirilerek dil altından ölçüm yapılır. 37,5 derece ve üstü çıkan değerler ateş olarak kabul edilir.