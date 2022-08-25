Arılardan gelen mucize! Propolisin bu faydasını duyan kulaklarına inanamıyor

Propolis, insan vücuduna oldukça faydalı bir ürün olarak biliniyor. Alerjilere karşı koruyan, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen, ağız ve diş sağlığına faydası bulunan propolisin daha birçok faydası bulunuyor.

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Arıların bitki ve ağaçlardan topladıkları maddeler ve balmumunun karışması ile elde edilen bağışıklık ve sindirim sistemi başta olmak üzere insan sağlığı için çeşitli şekillerde fayda sağlayan propolisin pek bilinmeyen faydaları bulunuyor.

Propolis nedir?

Propolis, arıların yaprağını döken ağaçların tomurcuklarından ve kabuklarından elde ettiği, balmumu, polen ve tükürük salgıları ile zenginleştirdikleri bir maddedir. Arılar propolisi petekleri dezenfekte etmek, yapı malzemesi olarak ve mumyalama için kullanıyor. Propolis genel olarak ağaçlar sayesinde üretilir, arılar reçineleri toplar, tükürük bezlerinden maddeler ekler ve karışımı çeneleriyle daha da işler. Propolis genellikle reçine ve mumlardan oluşur. Aktif bileşenlerin ana görevi flavonoidlerdir. İkinci sırada kafeik veya ferulik asit gibi hidroksisinnamik gibi asitler yer alır. Diğer suda çözünür bileşenler, arı enzimleri, şeker, B, C ve E vitaminleri, mineraller ve eser elementlerdir. Birçok meyve ve sebzede bulunan fenolik asit çeşitleri miktar olarak propoliste daha fazla bulunur. Bu nedenle güçlü bir antioksidan olarak bilinir.

Hastalıklara karşı koruma

Anti bakteriyel ve anti septik özelliklerinden dolayı vücuda girmeye çalışan serbest radikallere karşı savunma mekanizması oluşturan propolis, kötü hücrelerin vücutta yayılmasını engelleyerek hastalıkların ortaya çıkardığı semptomları ve hastalık görülme riskini düşürür.

Kalp ve damar sağlığı

Kalp ve damar sağlığının korunması için gerekli olan bileşenleri içeriğinde bulundurmasından dolayı kan damarlarının gevşemesi için önemli olan nitrik asit üretimine destek olan propolis, damarların gevşemesi ile birlikte kan basıncı seviyelerinde de dengeleme görevi görür.

Kas ve kemik sağlığı

İçerisindeki vitamin ve mineraller sebebiyle kemik ve kas sağlığını koruyarak kemiklerin dışardan gelebilecek her türlü hasara karşı direnç göstermesine destek olur, osteoporoz gibi ilerleyen yaşlarda görülebilecek olan kemik erimesini de engeller

Alerjilere karşı korur

Sağlık açısından oldukça faydası bulunan propolis, mevsimsel dönemlerde meydana gelen ve rahatsızlıklar yaşanmasına sebep olan alerjilerin semptomlarını azaltır.

Prostat riskini azaltır

Erkeklerde ilerleyen yaşlarda görülebilen ve ölümle bile sonuçlanabilen prostat kanseri için faydalı olan propolis, kanser hücrelerinin vücutta yayılmasının önüne geçerek, hücrelerin de ölmesine destek oluyor.