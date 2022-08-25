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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız oyuncu için resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız oyuncu için resmi teklif yapıldı

Mauro Icardi'nin ismi Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Fransız basınına göre, Paris Saint-Germain sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye aldı.

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Paris Saint-Germain'de Christophe Galtier-Luis Campos tandeminin ardından Mauro Icardi kadro planlamasının uzağında kaldı. Fransız medyasına göre Galatasaray'dan transfer teklifi alan PSG bunu değerlendirmeye aldı.

RMC Sport'ta yer alan haberde 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almak isteyen Arjantinli futbolcu, Türkiye'de oynamaya karşı değil.

Paris Saint-Germain ve Galatasaray'ın transfer görüşmesi

İki kulüp arasında kiralama üzerinden görüşmeler devam ederken, PSG sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemek istiyor. Ülke basınına göre, Galatasaray Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk bölümünü ödeyecek, kalan kısım ise PSG tarafından karşılanacak.

Sezon öncesi dört hazırlık maçında yer alan Icardi, takımının formasıyla 90 dakika sahada kaldığı en son maç 23 Ocak'taki Reims maçı oldu. 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 30 maçta görev yaptı, 5 gol kaydetti.

Teknik direktör Galtier, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Icardi'nin yeni bir durak aradığını ifade etti. Icardi'nin menajerliğini yürüten Wanda Nara'nın Galatasaray ile görüştüğü iddia edilmişti.

Galatasaray, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile rekabet edebilecek üst düzey bir forvet arayışlarını sürdürüyor.

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