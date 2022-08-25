Gerard Pique yine yakalandı: Shakira'dan sonra bakın yanındaki güzel kim çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile Barça'nın yıldız stoperi Gerard Pique arasında 2010 Dünya Kupası'nda başlayan 12 yıllık dev aşk sürpriz şekilde sona ermişti. Yıldız futbolcunun daha önce takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise yine takım arkadaşının kardeşiyle sevgili olan futbolcu kameralara yakalandı.

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2010 Dünya Kupası'nda organizasyonun, resmi şarkısını seslendiren Shakira ve Gerard Pique arasındaki aşk 2010 Dünya Kupası'na gölge düşürmüş adeta kupanın önüne geçmişti. O dönem gündeme bomba gibi düşen çiftin birlikteliği aldatma iddialarının ardından geçtiğimiz aylarda son buldu. Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ise yeni sevgilisi ile kameralara yakalandı.

Aldatma iddiaları bir değil, iki değil

12 yıllık birlikteliği sonlandıran iddialar peş peşe geldi. El Periodico'da yer alan haberde; Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve dünyaca ünlü şarkıcının bunu yakaladığı belirtilmişti. Gerard Pique ve Shakira'nın bunun üzerine evlerini ayırma kararı aldığı vurgulanmıştı.

Takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique'nin Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle birlikte olduğu iddiaları öne sürülmüştü. İspanyol basını bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Gerard Pique'nin Shakira'yı bir organizasyon firmasının müdürüyle aldattığı öne sürülmüştü.

Takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşi ile birlikte

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile ilişkisini sonlandıran Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique yeni aşka yelken açtı. 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle ilişki yaşayan yıldız futbolcuyu Shakira suç üstü yakalanmış ve birlikteliğin bu yüzden sona erdiği iddia edilmişti. Pique bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle ilk kez Girona'daki bir festivalde ortaya çıkmıştı. Festivalin ardından ilişkisini saklamayan Pique yeni sevgilisi Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Chia Marti ile bir kez daha görüntülendi.

Girona'daki bir festivalde yakalandılar;

Pique bu kez Clara Chia Marti ile el ele yakalandı;



"Gerard en kötü yüzümü gördü"

Gerard ve güzel şarkıcı Shakira arasındaki büyülü aşk 2017'de direkten döndü. Shakira, 2019'da The Guardian'a verdiği röportajda ayrılık noktasına geldikleri dönem hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Pozitifliğini yitirdiğini söyleyen Shakira, "Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu.

2022'de ayrılık çanları çalmaya başladı

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ayrılık sinyallerini veren ünlü şarkıcı Shakira'nın 2022'de podcast kanalına konuk olduğu sırada söylediği söyler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kolombiyalı güzel, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demişti.