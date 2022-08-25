Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör bölgelerine yönelik operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Bu operasyonları sürdüreceğiz. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Helikopter ile Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu.

"Ahlat'ı da yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin birini de burada inşa ederek ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir

"Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Aynı kesimler konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu İslam olunca küçümseyici, alaycı bir tavır içine giriyorlar. Bunların imanından da vatanımıza olan aidiyetinden de şüphe duysak da kendilerine niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir.

Dua ile, tekbir ile, Fetih suresi ile çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyoruz. Elbette herkes inanmak zorunda değil. İman da bir nasip meselesidir. Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur. Kimse duadan rahatsız olmaz. Bu dualar, kökeni, inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her bir ferdin istiklali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.

Terör örgütlerinin başını ezdik eziyoruz

Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik, üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik.

Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıldönümüydü. Sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ifade etmek istiyorum. Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi güvenliğimiz için çalışıyoruz. Geçmişi katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin Türkiye'nin adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. "