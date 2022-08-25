Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Selçuklu mezarlığına ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti yapıp hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.