Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Selçuklu mezarlığına ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.
Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret ederek halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geçti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti yapıp hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Geceyi Ahlat’ta geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah ise kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek.
Erdoğan ve Bahçeli'nin Selçuklu mezarlığını ziyaretinden yansıyan bazı fotoğraflar...