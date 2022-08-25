Tırnak yeme alışkanlığınızın altında bu sebep yatıyor

Tırnak yemek, sadece çocuklarda değil, yetişkinler için de ciddi bir sorun. Bu alışkanlığın genel olarak stresten kaynaklandığı söylense de, başka sebeplerden dolayı da yaşanabiliyor.

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Genellikle çocuklarda gördüğümüz ve bu alışkanlığından vazgeçmesi için uğraştığımız tırnak yeme alışkanlığı, yetişkinlerde de çok sık görülebiliyor. Bu durumun altında ise farklı sebepler olabiliyor. Ciddiye alınmadığı taktirde daha kötü sonuçlara sebep olabilen bu durumlar, tırnak yeme alışkanlığı ile kendini gösterebiliyor.

İşte tırnak yemenin sebepleri...

Stres ve kaygı

Yaşanan bazı durumların ardından oluşan stresli ve kaygılı hallerin oluşturduğu haller ile birlikte hızlı kalp atışı, aşırı terleme ve titreme ve veya baş dönmesi gibi fiziksel davranışların tam tersi olarak stres ve kaygıdan uzaklaşmak için tırnak yemek daha kolay ve iyi bir yol olarak görülür.

Can sıkıntısı

Can sıkıntısı ve hayal kırıklıklarından meydana gelen durumlara karşı harekete geçmek yerine daha kolay ve basit bir yol arayanlar çareyi tırnak yemekte buluyor.

Zihinsel problemler

Yapılan çalışmalarda tırnak yeme alışkanlığının bir diğer sebeplerinden birisi de obsesif-kompulsif bozukluktan kaynaklanıyor. İstenmeyen düşüncelere, fikirlere veya takıntılara karşı aşırı derecede hassasiyeti olan insanlar bu durumlardan dolayı günlük olarak yapmaları gereken şeyler ile ilgilenmek yerine daha iyi hissettireceğini düşündüğü tırnak yeme alışkanlığını tercih eder.

Genetik

Bazı çalışmalarda bu durumun yaşanan bazı olaylardan dolayı değil de aile içindeki ebeveynlere olan benzerlikten dolayı genetik kaynaklı olduğu söyleniyor.

Psikolojik ve fiziksel olarak birçok sebebi olan tırnak yeme alışkanlığının oluşturduğu yan etkilerde ve risklerde şu gibi durumlar yaşanabiliyor;

Kütikül ve çevresindeki deride hasar; kızarıklık ve ağrı

Tırnak yataklarınızda ve ağzınızda olası bakteriyel enfeksiyon

Diş sorunları

Benlik saygısı, utanç, depresyon ile psikolojik sorunlar

ilişkilerle ilgili sorunlar

Tırnak yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak ve etkilerini azaltmak için;

Tırnaklar kısa bir şekilde kesilebilir.

Sık sık ve düzenli bir şekilde tırnaklara manikür yaptırılabilir.

Eller sürekli bir şeyler ile meşgul edilebilir. Örneğin el işi yapmak, yemek pişirmek, resim yapmak gibi.

Tırnak yememek için ne yapılmalıdır?