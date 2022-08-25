iPhone 14 için geri sayım başladı! Bomba gibi geliyor: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl pandeminin tavan yaptığı zamanlarda Apple tutkunları iPhone 13'ün çıkmasıyla mağazaların önünde akın etmiş uzun kuyruklar oluşturmuştu. Teknoloji devi Apple iPhone 14'ü çıkarmak için ise gün sayıyor. iPhone 14 tanıtım tarihi ise belli oldu. Yine mağazaların önünde kuyruklar oluşturacak iPhone 14 bomba özellikleriyle birlikte geliyor. Peki iPhone 14 özellikleri neler, iPhone 14 fiyatı ne kadar, iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 14 ile ilgili merak edilenler...

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Apple, iPhone ailesinin yeni üyesi iPhone 14'ü tanıtmak için gün sayıyor. Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran gelişmeyi açıklayan Apple iPhone 14 tanıtım tarihini açıkladı. iPhone 14 çıkış tarihinin belli olmasının arından özellikleri ve fiyatı dikkat çekti. Peki iPhone 14 özellikleri neler, iPhone 14 fiyatı ne kadar, iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 14 ile ilgili merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Apple İphone 14 tanıtım tarihini açıkladı!

Apple, iPhone 14 serisinin tanıtımını 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlik ile iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonları tanıtılacak. "Far Out" ismini alacak etkinlik tüm dünya tarafından yakından takip edilecek. Tanıtım etkinliğinde yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro gibi ürünlerinde tanıtımının yapılması bekleniyor.

İphone 14 ne zaman çıkacak?

Her yıl belirli tarihlerde İPhone’un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacağı tarihi açıkladı.

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modeli satışa çıkarak olan Apple, 7 Eylül'de gerçekleştirecek ürün tanıtımının ardından iphne 14 serisini satışa çıkaracak.

İphone 14 özellikleri neler?

Apple ön kamera üreticisini değiştirdi ve iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı. Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek ile anlaşma sağladı. Apple bu tercihi üretim maliyetini arttırırken LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Yapılan analizlere göre ön kamera hem şekil olarak değişecek hem de performansı arttırılacak. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılması planlanıyor.

iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü.

Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.

İphone 14 fiyatları ne kadar?

iPhone 14 modellerinin fiyatları ise merak konusu oldu. Yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacağı yönünde gelen bilgiler arasına.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar