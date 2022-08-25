BIST 3.117
DOLAR 18,17
EURO 18,12
ALTIN 1.025,48
HABER /  DÜNYA

Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı

Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı

MEKSİKA'nın Guadalajara şehrinden ABD’nin Los Angeles şehrine gitmek üzere kalkan yolcu uçağının motoru havada alev aldı. Uçak motor arızasının ardından Guadalajara Havaalanına acil iniş yaptı.

Abone ol

Meksika'nın Guadalajara şehrinden ABD'nin Los Angeles şehrine gitmek üzere dün akşam saatlerinde kalkış yapan Viva Aerobus havayolu şirketine ait yolcu uçağının motoru havada alev aldı.

Uçak motor arızasının ardından Guadalajara Havaalanına acil iniş yaparken, olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı aktarıldı.

Guadalajara Havaalanı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 22:45 sularında sorunsuz olarak havaalanına iniş yaptığı aktarılarak, her türlü ihtimale karşı itfaiye ve acil durum ekiplerinin uçak için hazır bekletildiği ifade edildi.

Acil iniş nedeniyle havaalanındaki 8 uçuşun ertelendiği belirtildi.

Viva Aerobus tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın motorunda çıkan arıza sonucu metal sürtünmesi sebebiyle kıvılcım çıktığı ve her şeyin kontrol altında olduğu bildirildi. Yolcuların bir gece otelde misafir edildiği belirtilen açıklamada, yolcuların sabah başka bir uçakla Los Angeles’a ulaştırıldığını aktarıldı.

Uçağın motorundan çıkan kıvılcımları ve alevleri gören yolcular paniğe kapılırken, yolculardan bazıları olayı cep telefonları ile kaydetti. Uçağın başarılı şekilde acil iniş yapması ise yolcular tarafından alkışlarla kutlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
iPhone 14 için geri sayım başladı! Bomba gibi geliyor: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti
iPhone 14 için geri sayım başladı! Bomba gibi geliyor: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti
Club Brugge Miha Zajc'a talip oldu! 10 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Club Brugge Miha Zajc'a talip oldu! 10 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz.
İş bulma bahanesiyle kadınları kandırıp ilişki iddiası! İŞKUR müdürünün cinsel ilişki görüntüleri ifşa oldu
İş bulma bahanesiyle kadınları kandırıp ilişki iddiası! İŞKUR müdürünün cinsel ilişki görüntüleri ifşa oldu
Gerard Pique yine yakalandı: Shakira'dan sonra bakın yanındaki güzel kim çıktı!
Gerard Pique yine yakalandı: Shakira'dan sonra bakın yanındaki güzel kim çıktı!
İbrahim Tatlıses'in hastane görüntüsü olay! Türkü söyledi kırıkları var ama böyle dedi
İbrahim Tatlıses'in hastane görüntüsü olay! Türkü söyledi kırıkları var ama böyle dedi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız oyuncu için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Yıldız oyuncu için resmi teklif yapıldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Taze anne Başak Dizer 4 ayda hamilelik kilolarından kurtuldu! O eski halinden eser kalmadı
Taze anne Başak Dizer 4 ayda hamilelik kilolarından kurtuldu! O eski halinden eser kalmadı
Galatasaray, Petrol Ofisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray, Petrol Ofisi ile sponsorluk anlaşması imzaladı