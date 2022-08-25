Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı

MEKSİKA'nın Guadalajara şehrinden ABD’nin Los Angeles şehrine gitmek üzere kalkan yolcu uçağının motoru havada alev aldı. Uçak motor arızasının ardından Guadalajara Havaalanına acil iniş yaptı.

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Meksika'nın Guadalajara şehrinden ABD'nin Los Angeles şehrine gitmek üzere dün akşam saatlerinde kalkış yapan Viva Aerobus havayolu şirketine ait yolcu uçağının motoru havada alev aldı.

Uçak motor arızasının ardından Guadalajara Havaalanına acil iniş yaparken, olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı aktarıldı.

Guadalajara Havaalanı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 22:45 sularında sorunsuz olarak havaalanına iniş yaptığı aktarılarak, her türlü ihtimale karşı itfaiye ve acil durum ekiplerinin uçak için hazır bekletildiği ifade edildi.

Acil iniş nedeniyle havaalanındaki 8 uçuşun ertelendiği belirtildi.

Viva Aerobus tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın motorunda çıkan arıza sonucu metal sürtünmesi sebebiyle kıvılcım çıktığı ve her şeyin kontrol altında olduğu bildirildi. Yolcuların bir gece otelde misafir edildiği belirtilen açıklamada, yolcuların sabah başka bir uçakla Los Angeles’a ulaştırıldığını aktarıldı.

Uçağın motorundan çıkan kıvılcımları ve alevleri gören yolcular paniğe kapılırken, yolculardan bazıları olayı cep telefonları ile kaydetti. Uçağın başarılı şekilde acil iniş yapması ise yolcular tarafından alkışlarla kutlandı.