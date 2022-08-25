Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri sefere çıkıyor

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri bugün Almanya'da sefere çıkıyor.

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Almanya geleceğin çevre dostu ulaşım seçenekleri için projeler üreten ülkelerin başında geliyor. Hidrojenle çalışan yolcu tren filosu dünyada ilk defa Bremervörde'de sefere çıkacak.

Hidrojen yakıt hücrelerinin gücüyle çalışan 14 tren ülkenin Aşağı Saksonya eyaletindeki Bremervörde kentinde yolcu taşıyacak. Trenlerin beşi ilk seferine bugün başlıyor. 14 trenin hepsinin bu yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Böylelikle bölgede çalışan 15 dizel motorlu trenin yerini yavaş yavaş hidrojen trenlerin alması planlanıyor.

Aşağı Saksonya Valisi Stephan Weil projeyi eyaletin "yeşil ekonomiye yönelik gayretlerinin en mükemmel örneği" olarak tanımladı.

Yalnızca 1 kilogram hidrojen yakıtı yaklaşık 4 buçuk kilogram dizel ile aynı performansı veriyor. Emisyonsuz ve gürültüsüz trenlerden duman ve gaz yerine yalnızca buhar ve yoğunlaştırılmış su çıkıyor.

Saatte maksimum 140 kilometre yol yapabilen trenlerin yaklaşık 1000 kilometre menzili bulunuyor; bu da bütün bir gün boyunca sefer yaptığı ağda sadece bir hidrojen tankı tüketmesi anlamına geliyor. Trenlerin yaklaşık 80 ila 120 kilometre hızla seyahat etmesi bekleniyor.

Güzergah üzerinde yakıt doldurma istasyonu da inşa edilmiş durumda. Linde tarafından işletilen dolum istasyonunun 64 yüksek basınçlı depolama tankı, altı hidrojen kompresörü ve iki yakıt pompası bulunuyor.

Hidrojen halı hazırda kimyasal bir işlemin yan ürünü olarak elde ediliyor, ancak Alman gaz şirketi Linde önümüzdeki üç yıl içinde yerel olarak ve sadece yenilenebilir enerjileri kullanarak üretim yapmayı planlıyor.

93 milyon euroluk anlaşma

93 milyon euroluk anlaşma, devlet destekli Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LVNG), demiryolları ve dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni olan Coradia iLint'i inşa eden Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom arasında imzalandı. Elbe-Weser Demiryolları ve Ulaşım Şirketi (EVB) trenleri işletecek ve mühendislik şirketi Linde de projenin bir parçası olacak.

Bir sonraki hidrojen tren güzergahının Frankfurt olması planlanıyor. Frankfurt büyükşehir bölgesinde hizmete girmesi için 27 tren sipariş edildi. Daha sonra altı trenin İtalya'nın kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ve 12 trenin de Fransa'nın dört bölgesi arasında hizmete girmesi planlanıyor. Fransa'da ilk hidrojen treni geçen yıl test edilmişti.

Anlaşma, dizele alternatif arayışındaki LVNG tarafından 2018'de duyurulmuş, Alstom iki yıllığına trenleri deneme amaçlı işletmişti. Almanya'da elektriksiz hatlarda halen 4 bin tren sefer yapıyor.

Kaynak: Euronews