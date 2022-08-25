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Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban kimdir? Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu nereli kaç yaşında?

Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban kimdir? Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu nereli kaç yaşında?

ERZURUM AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 2019 yılında eşi Ünsal Ban ile evlendi. Zehra Taşkesenlioğlu ve kocası Ünsal Ban şimdi olaylı boşanmaları ile gündemdeler. Peki Zehra Taşkesenlioğlu nereli eşi Ünsal Ban kimdir? İşte Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın evliliklerinden boşanmalarına uzanan yol.

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Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum milletvekili olarak AK Parti'den meclise girdi. Zehra Taşkesenlioğlu'ndan önce medya ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu tanıyordu. Zehra Taşkesenlioğlu'nu gündeme taşıyan ise 3 yıl önce evlendiği eşi Ünsal Ban ile olan boşanması oldu. 


Zehra Taşkesenlioğlu 2019 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın şahitliğinde Prof. Dr. Ünsal Ban ile evlendi. Ünsal Ban ile tanışmaları ise twitter üzerinden oldu. Ünsal Ban, Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'na yorum yazınca ikili tanıştı. Bu tanışıklık da evliliğe uzandı. 

Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2019 yılındaki düğününde kabineden çok sayıda bakan yer aldı. 

Zehra Taşkesenlioğlu nereli kaç yaşında?

Erzurum doğumlu olan Zehra Taşkesenlioğlu 50 yaşında. 1972 doğumlu olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'dur. Taşkesenlioğlu ailesi aslen Erzurumludur. 

Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban kimdir? 

Zehra Taşkesenlioğlu ilk evliliğini 48 yaşında Ünsal Ban ile yaptı. Profesör ünvanı olan Ünsal Ban o dönem THY'nin başında yer alıyordu. 

Zehra Taşkesenlioğlu eşinden neden boşanıyor? 

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 3 yıllık evliliğini bitiriyor. Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın boşanma gerekçeleri bilinmezken, maddi talepler bu boşanmayı gündeme taşıdı. 

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