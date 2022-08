Bu kurtarıcı parçalar herkesin dolabında bulunmalı! İşte günün kahramanı olacak kıyafetler

Bazı günler dolabınızda giyecek bir şey bulamıyor ve kombin yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bunun yaşanmaması için dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçaları edinebilirsiniz. İşte o günü kurtaran kıyafetler hangileri, hep beraber bakalım...

Her mevsim dolabınızda yer verebileceğiniz bu kurtarıcı parçalarla şıklığı yakalamanız çok da zor değil. Düz bir tişörtle ve spor ayakkabıyla ya da siyah bir ceketle her daim kusursuz görünebilirsiniz. Önemli olan doğru yerde doğru parçaları kullanabilmek. Her kadının dolabında kesinlikle olması gereken parçalar vardır. Bu kıyafetler, diğer kıyafetlerle çok kolay uyum içine girebilir ve kolaylıkla kombin yapmanıza yardımcı olur. Her kadının dolabında olması gereken parçalar ve bu kurtarıcı parçalarla yapabileceğiniz şık kombin önerilerini sizler için derledik.

Her zaman şık olmak ve tarzınızla dikkat çekmek istiyorsanız hangi parçaları dolabınızdan asla eksik etmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Her kadının dolabında olması gereken kurtarıcı ve bulması kolay parçalarla kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte o kurtarıcı parçalarla yapabileceğiniz birkaç kombin önerisi...

Jean pantolon

Rahatlığın daha çok ön planda olduğu kombinlerde ön plana çıkan parçalar arasında şüphesiz bol jean pantolonlar da yer alıyor. Hemen hemen her giysi ile uyum sağlayan jean pantolonlar son derece rahat ve oldukça şık olmanızı sağlıyor. Tişörtlerinizle, ceketlerinizle, kazaklarınızla ve diğer kıyafetlerinizle kombinlediğinizde harika görünmenizi sağlıyor.

Siyah tayt

Her kadının dolabından mutlaka bulunması gereken parçalardan biri siyah tayttır. Spor bluzlarla, ceketlerle düz tişörtlerle ya da sweatshirtlerle çok şık duran siyah taytlar hem rahat hem de göz alıcı olmanızı sağlıyor. Dolabınızdaki her parça ile rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bu taylar sayesinde kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Beyaz gömlek/tişört

Beyaz gömlekler neredeyse her mevsim herkesin favori kıyafetleri arasında yerini alıyor. Bisiklet ya da v yaka beyaz bir tişörtü jeanle, etekle ya da taytla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Beyaz gömlek giyerek istediğiniz her zaman çok şık görünebilirsiniz. Beyaz gömlekler için adeta çabasız, yorulmadan elde edilen bir şıklık denilebilir. Beyaz gömlekleri her parça ile tamamlayarak sokak modasına da uyum sağlayabilirsiniz.