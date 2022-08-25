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Şarkıcı Gülşen için gözaltı kararı çıktı! 'İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor' demişti

Şarkıcı Gülşen için gözaltı kararı çıktı! 'İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor' demişti

ŞARKICI Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. Gülşen'in İmam Hatiplerle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti.

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Şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı video dün dolaşıma sokulan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, başsavcılık Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

Mevcutlu olarak ifadeye götürülecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

MEB, Gülşen hakkında hukuki süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yaptığı yazılı açıklamayla Gülşen’in sözlerine yönelik hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”

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