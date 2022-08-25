Doğu Perinçek'ten şarkıcı Gülşen'e tepki: Bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Gülşen'in bir konseri sırasında orkestrasındaki bir kişiyle şakalaşırken kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadesi sosyal medyada paylaşılınca hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfadesi için gözaltına alınan Gülşen'e bir tepki de Doğu Perinçek'ten geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz." dedi.

Gülşen ne demişti?

Gülşen’in önceki akşam sahnedeyken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntüler tepki çekmişti.