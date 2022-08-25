CHP'li vekilden ırkçı saldırı! Sahilde ünlü top model ve çocuğuna saldırdı: Defolun gidin kendi ülkenize

Mültecilere yönelik son dönemde kışkırtılan faşizan duygular CHP'nin eski milletvekili Aydın Ayaydın'ın Bodrum sahilinde bir Azeri manken ve çocuğuna karşı saldırısıyla bir kez daha ete kemiğe büründü. Bodrum Mandarin Oriental'deki lüks evinde tatil yapan Aydın Ayaydın, 6 yaşındaki çocuk üzerine su sıçrattı diye ortalığı birbirine kattı.