BIST 3.129
DOLAR 18,17
EURO 18,18
ALTIN 1.030,51
GÜNCEL

Şarkıcı Gülşen için gözaltı kararı çıktı! 'İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor' demişti

ŞARKICI Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. Gülşen'in İmam Hatiplerle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti.

Şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı video dün dolaşıma sokulan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, başsavcılık Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

Mevcutlu olarak ifadeye götürülecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi! Aracıyla şarampole yuvarlandı olay yeri görüntüleri
İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi! Aracıyla şarampole yuvarlandı olay yeri görüntüleri
Mehmet Yalçınkaya çıldırdı: "Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin"
Mehmet Yalçınkaya çıldırdı: "Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin"
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle caddelerde su baskınları
Esenyurt'ta sağanak nedeniyle caddelerde su baskınları
EGEDES 81 ilde başladı cezası 2 bin 815 lira! Denetlemeye sürpriz isim eşlik etti
EGEDES 81 ilde başladı cezası 2 bin 815 lira! Denetlemeye sürpriz isim eşlik etti
Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor fragmanı yayınlandı işte yayın tarihi
Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor fragmanı yayınlandı işte yayın tarihi
5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı
5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal paylaşım: "Sidikli uyan, hala altına yapıyorsun"
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal paylaşım: "Sidikli uyan, hala altına yapıyorsun"
İsmail Küçükkaya Halk TV'ye katılma sürecini canlı yayında anlattı
İsmail Küçükkaya Halk TV'ye katılma sürecini canlı yayında anlattı
Madem kaçamıyorum yıkanayım dedi Bursa'da yağmur oluğu altında banyo yaptı
Madem kaçamıyorum yıkanayım dedi Bursa'da yağmur oluğu altında banyo yaptı
Yeni videosu sızdı! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin şimdi de bir kadınla sarmaş dolaş
Yeni videosu sızdı! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin şimdi de bir kadınla sarmaş dolaş