EGEDES 81 ilde başladı cezası 2 bin 815 lira! Denetlemeye sürpriz isim eşlik etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği (EGEDES) Projesi 81 ilde hayata geçirildi. Ülke genelinde yapılan denetlemelerden birine sürpriz isim de eşlik etti. Trafik akışı engellenmeden tespit edilebilen egzoz muayenesiz araçlara 2 bin 815 lira ceza kesiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi tüm aşamaları tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildi.

Bakan Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı projenin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum paylaşımında, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES Projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sürpriz isim"

"Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti." ifadesini kullanan Kurum, usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu da paylaştı. Koçyiğit, denetimlerde vatandaşlara egzoz gazlarının çevreye verdiği zararı ve EGEDES'i anlattı.