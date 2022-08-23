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Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

İSTANBUL Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı. Şahsın bacağından vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yerden kalkıp saldırmaya kalkınca vuruldu

Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor.

Soylu'dan saldırıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri'de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

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