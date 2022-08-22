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Metrobüs sapığı tokadı yedi! Kadın, telefonda kendi fotoğrafını görünce....

İSTANBUL'da metrobüs sapıklarının sonu gelmiyor. Metrobüste cep telefonuyla gizlice kadınların fotoğrafını çeken sapık bu kez yakayı ele verdi. Vatandaşların telefonunu aldığı şahsın galerisinden kadınların fotoğrafları çıktı. Galeride kendi fotoğrafını gören bir kadın şahsa tokat attı.

İstanbul Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs, metrobüste cep telefonuyla gizlice kadınların fotoğrafını çekti.  İstanbul Duysun isimli Twitter adresinin yayınladığı videoda görüntülendiklerini anlayan kadınlar tepki gösterince şahsın telefonunun galerisi vatandaşlar tarafından açıldı.  Fotoğrafını gören bir kadın şahsa tokat attı. 

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