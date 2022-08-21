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POLİTİKA

Altılı Masa'dan 'Hep Birlikte Güzel Yarınlara' videosu geldi!

Altıncı “Liderler Buluşması” öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin sosyal medya hesaplarında “Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara” notuyla bir video yayınladı.

Altı siyasi parti genel başkanının altıncı zirvesi bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak. Zirve öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin sosyal medya hesaplarında “Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara” notuyla bir video yayınlandı. Videoda; daha önce düzenlenen beş Liderler Buluşması’ndan ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni imza töreninde görüntüler yer aldı.

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