İYİ Parti cumhurbaşkanı adayının ismini verdi! Mansur Yavaş bombası patladı

Altılı Masa bugün son kez Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde son kez toplanıyor. Toplantıda cumhurbaşkanına elbise dikileceği belirtilirken, İYİ Parti cumhurbaşkanı için ilk kez isim zikretti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar 'aday olacağım' demediğini ama bu algıya müsaade ettiğini belirten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan etmese de parti yöneticileri aracılığıyla neredeyse kesinleştirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den kötü haber geldi. Habertürk canlı yayınında konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Kılıçdaroğlu için "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal" deiyp ekledi: "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."

Kılıçdaroğlu'nun olmaması anormal olurdu

“Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?” sorusunu da cevaplayan İYi Parti İstanbul Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

Akşener: Ben söyleyeceğimi söyledim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan adayıyım" açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Anlat İstanbul çalışmamızda, en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."

6-7 şirkete anket yaptırıp ortalamasını alıyoruz

Meral Akşener'in en güvendiği isimlerin başında gelen Kavuncu, "Anketlerin yanı sıra sahada yürüttükleri çalışmalarda partilerinin oy oranını yüzde kaç gördükleri ve nasıl grafik izlediklerini yönündeki" soruya, "Anket de yaptırıyoruz. Genel merkezimizin yaptırdığı anket var. Bu anket bir firmaya verilen anket değil, 6-7 tane, havuza atılan bunların ortalamasını alarak analiz yapıyoruz" dedi.

İstanbul'da yüzde 7'den yüzde 17'ye çıktık

"İki şekilde değerlendiriyorum bizim oy oranımızı. Bunlardan bir tanesi anketler, bir diğeri yaptığımız üye çalışmaları. Ben il başkanı olduğumda üye sayım 17 bindi, bugün 103 bin" diyen Buğra Kavuncu, "Bir ortalama var mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: En son Mart-Nisan ayında, Bekir Ağırdır'la özel bir anket yaptık İstanbul'da, yüzde 17 çıktı. İstanbul'da son genel seçimde oyumuz yüzde 7'ydi..."



İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İYİ Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruya yanıt veren Kavuncu, "Saldırganlardan 3'ü yakalandı. İfadelerini vermişler ve daha sonra bırakılmışlar. Bu 3 kişi de MHP Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticileri veya mensupları. Bunu geçtiğimiz senelerde de yaşadı. Ben bundan bir sene önce buna benzer bir saldırıya uğradım. Bunlar seçim yaklaştıkça ortamın gerileceğinin işaretleri. Biz teşkilatlarımıza asla bu provokasyonlara dahil olmamaları telkininde bulunduk" şeklinde konuştu.