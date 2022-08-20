HDP'li Gergerlioğlu'ndan PKK sorusuna cevap: Terör tanımı şeylere göre de değişebilir
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'ya "Terör örgütü" dememek için büyük uğraş verince konukların büyük tepkisini çekti.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'ye konuk oldu. Gergerlioğlu, programda vatandaşların kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.
"Terör tanımı şeylere göre de değişebilir" diyen
Gergerlioğlu, "Damgalamakla çözüm gelmiyor" iddiasını ortaya attı.
"Devlet terörü" ifadesini büyük bir keyifle söyleyen Gergerlioğlu, "PKK terörü diyebilecek misiniz?" sorusuna bin dereden su getirdi, PKK terörü nitelemesini kullanmadı.