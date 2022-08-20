Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi

ATV'nin reyting rekortmeni programları arasında yerini alan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan bu yeni bölümde yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na önce 'Ezel Bey' ardından da 'Kenan Bey' diye seslendi. Ünlü sunucu ise yarışmacıya gülerek tepki verdi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

Bugün yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları, heyecanlandı ve ünlü sunucunun ismini unuttu.

Yarışmacı, yarışma koltuğuna oturur oturmaz ünlü sunucunun ismini unuttu ve İmirzalıoğlu'na daha önce rol aldığı dizideki karakteri ile seslendi.

Yarışmacı, İmirzalıoğlu'na önce 'Ezel Bey' ardından da 'Kenan Bey' diye seslendi.

Ünlü sunucu ise yarışmacıya gülerek tepki verdi.