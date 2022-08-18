Ormanda su arayan kadın dansı gündem oldu işin aslı ortaya çıktı

Sosyal medyada “Ormanda su arayan kadın” adıyla paylaşılan görüntülerin 2017 yılına ait olduğu ve İzmir’in Urla ilçesinde bir sanat merkezinin etkinliğinde çekildiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendiği iddia edilen ve “Ormanda su arayan kadın” adıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada ve bazı basın organlaırnda 'Ormanda su arayan kadın' temalı dans gösterisi düzenleyen belediye, günler boyunca su sıkıntısı çeken vatandaşların tepkisine neden oldu." şeklinde yorumlar yapıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. ‘Ormanda su arayan kadın’ adıyla paylaşılan videonun 2017 yılına ait olduğu, gösterinin bağımsız dans sanatçısı Cansu Ergin tarafından K2 Güncel Sanat Merkezi'nin Urla’daki Portİzmir4 etkinliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.