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FETÖ’den ihraç hakimden akıl almaz dolandırıcılık

İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Adliyesi'nde görev yaparken 6 yıl önce FETÖ’den ihraç edilen hakim Emin Kürşat Demiralay’ın kendisini avukat gibi tanıtarak giriştiği dolandırıcılık tezgahı pes dedirtti. Trafikte yaşadığı tartışmanın ardından tutuklanan Fevzi Özer’i tahliye ettirmek için yakınlarından 90 bin lira para talep eden ihraç hakimin çirkin pazarlığı ses kaydına yansıdı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016 yılındaki hain darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla görevinden ihraç edilen Hakim Emin Kürşat Demiralay’ın kendisini avukat gibi tanıtarak kurduğu dolandırıcılık tezgahı akıllara durgunluk verdi. Gaziantep’te trafikte tartıştığı bir sürücüyü darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fevzi Özer hakkında yürütülen soruşturmayı kullanan FETÖ’den ihraç Hakim Demiralay’ın, kendisini avukat gibi tanıtarak Özer’in ailesinden dosyayı kapatmak için 90 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

FETÖ’cü hakimin çirkin pazarlığı ses kaydında
Kendisinin Özer’in trafikte tartıştığı Halil Erçel’in avukatı olarak tanıtan Demiralay’ın, FETÖ’den ihraç edilen bir hakim olduğunun öğrenen Özer’in yakınları büyük şok yaşadı. Hakimin kurduğu akıl almaz dolandırıcılık olayına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Hasan Gür, Demiralay’ın avukat olmamasına rağmen gerçek bir avukatın ofisinde giriştiğini çirkin pazarlığın ses kaydını savcılığa teslim ettiklerini ifade etti.

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