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Saniyeler içinde hayalet göstergeyi çaldı kamera kayıttaydı 28 suç kaydı çıktı

İhlas Haber Ajansı

Maltepe’de bir otomobilden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edilen ve hakkında farklı suçlardan 28 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe’de 14 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.30’da Fındıklı Mahallesinde S.M. isimli şahsa ait olan aracın hayalet ekran gösterge panelinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ve saha çalışmaları başlatan polis ekipleri, inceleme sonucunda olay tarihinde saat 02.43 sıralarında park halinde duran araca bir şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği belirlendi. Araç içerisinden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edildi.

28 suç kaydı çıktı, tutuklandı
Eşkâl bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.K. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada “Otodan Hırsızlık”, “Uyuşturucu Kullanımı” ve “Açıktan Hırsızlık” gibi çeşitli suçlardan toplamda 28 adet kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs, aynı gün “Otodan Hırsızlık“ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin camını kırdığı aracın içine girdiği, saniyeler sonra çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

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