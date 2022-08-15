Ankara Valisi Şahin duyurdu: Şiddetli fırtına can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaatta yaşanan kolon devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.

Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çöktü

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler kaydedildi:

"Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle;

Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, AFAD Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD tarafından yapılan AFAD Başkanlık binasında meydana hasarla ilgili açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AFAD: "Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ankara'da yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi çökerken, Çankaya ilçesinde camları kırılan lisede bulun 4 öğrenci yaralandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.