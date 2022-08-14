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Dev derbiye Antonio Conte ile Thomas Tuchel kavgası damga vurdu!

Premier Lig'in 2'nci haftası dev derbiye sahne oldu. Zorlu müsabakada son gol 90+6'ncı dakikada geldi. Karşılaşmanın içerisinde birbirleriyle kavga eden yedek kulübeleri maç sonunda da rahat durmadı. Dev müsabakanın ardından Thomas Tuchel ve Antonio Conte kırmızı kart gördü.

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi. 

Conte ile Tuchel birbirine girdi
Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü. 
 
İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı. 
 
Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea ve Tottenham puanını 4'e yükseltti.

Chelsea 3. hafta mücadelesinde Leeds United'a konuk olurken; Tottenham ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

Conte, tokalaşırken Tuchel'in elini bırakmak istemedi ve Tuchel de Conte'nin üzerine yürüdü. Maç sonu iki teknik adam da kırmızı kart gördü.

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