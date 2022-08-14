Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak için denize atlayıp 2 km yüzdü ama kaçamadı! İşte o anlar

İSTANBUL Avcılar'da uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisi görünce kayalıklardan denize atladı. 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalışan Miraç Kılıç, deniz polisi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Avcılar'da yakalanacağını anlayınca denize atlayan şüpheliyi deniz polisi yakaladı. Ambarlı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan M.K. kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Marinadan denize atlayan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalıştı. Bölgeye çağrılan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, denizde yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak tekneyle karaya çıkardı.

Şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar polis ekiplerince kaydedildi.