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MEDYA

Canlı yayında küfür ağzında yarım kaldı! Sinan Engin'in potu Ertem Şener'i krize soktu

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan Sinan Engin canlı yayında küfrederken yarı yoldan döndü. Galatasaray'lı Luan Peres için yaptığı konuşmada ağzına küfür gelen Sinan Engin hızlıca toparladı: "2 metre sol bek mi olur aaa... anasını satayım" deyince Ertem Şener gülme krizine girdi.

Beyaz TV'de  yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumcu olan Sinan Engin, sunucu Ertem Şener'le Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncularını değerlendirirken gaftan döndü.  

Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü.  Engin  "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı.

İkili bu diyaloğun ardından gülme krizine girdi.  

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