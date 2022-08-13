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MEDYA

Habertürk sunucusu Ebru Baki'nin canlı yayındaki hali gündem oldu

Habertürk'te her sabah yayınlanan Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin uykusuz halleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan Baki'nin görüntüsü esprili paylaşımlara neden oldu.

Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı, her sabah izleyiciyle buluşuyor. Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda bu sabah, izleyicilerin dikkatini çeken bir durum yaşandı.

Programın sunucusu Ebru Baki'nin yorgun ve uyanamamış görüntüsü dikkat çekti. Gözlerini açmakta zorlanan ve uykusu geldiği görülen Baki'nin o halleri ekranlara yansıdı.  Baki'nin görüntüsü sosyal medyada ti'ye alındı.

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