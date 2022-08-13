Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre tırmanarak hastaneye gitti!

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesinde 8 metre yükseklikten otomobille ormanlık alana uçan T.E.B. isimli sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, ormanlık alandan tırmanıp hastaneye gitti.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre T.E.B. isimli sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek, kaldırımda bulunan korkuluklara çarpıp 8 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde kimse olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Araçtan kurtulan sürücü dağcı gibi tırmanmış

Polis ekiplerinin tespiti sonucunda T.E.B. isimli sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak, 8 metre yükseklikten tırmanıp hastaneye gittiği öğrenildi.

Öte yandan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ifade edildi.