Suriye'nin kuzeyinde provokasyon! Türk Bayrakları yakıldı TSK araçlarına saldırıldı

Suriyeli muhalifler ile Esad'a bağlı rejim güçlerinin barıştırılması açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası kuzeyde hareketlilik yaşandı. Kim olduğu bilinmeyen bazı grupların ayaklanarak Türk Bayraklarını yaktığı, TSK araçlarına saldırdığı görüldü. Aynı bölgede dün canlı bomba yakalanmıştı.

TÜRKİYE'nin on yılı aşan süredir devam eden Suriye geriliminde tarafların artık barıştırılabileceğini açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bazı konumlarda görüşmelerin yapıldığını açıklaması sonrası bölgede provokatif bazı eylemler yaşanmaya başladı. Dün PKK'lı canlı bombanın yakalandığı bölgede gece yarısı Türkiye aleyhtarı eylemler yapıldı.

13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye konusunda yıllar sonra politika değişikliğinin işaretlerini vermişti.

Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbet eden Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki muhalif gruplarla Esad'ı barıştırmak istediklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana'nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız."