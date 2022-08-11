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Batman'da üzerinden kamyonet geçen 5 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

İhlas Haber Ajansı

BATMAN Fatih Mahallesi’nde kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, olaydan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı.

Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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