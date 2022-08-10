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DÜNYA

Suudi iş adamı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi

Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın Kahire’de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani’nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani’nin yere yığılmadan önce Sisi’yi “insanlığın dekanı ve barış adamı” olarak nitelendirdiği belirtildi.

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