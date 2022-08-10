İran'daki Aşura matem töreninde olay görüntü! Johnny Depp...

İran'da Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 yakınının öldürülmesi sebebiyle her sene Muharrem ayının 10. gününde düzenlenen matem töreninde Johnny Depp'e benzeyen bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Sakal, bıyık, saç, kıyafet ve görüntüsüyle Johnny Deep'e birebir benzeyen kişi, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntüdeki kişinin Johnny Deep'e benzeyen biri olduğunu söyleyenlerin yanı sıra, eski eşi Amber Heard ile boşandıktan sonra Johnny Deep'in İran'a yerleşip matem törenine katıldığını iddia edenler de oldu.

Bir başka kullanıcı ise, "Johnny Depp Amber Heard davasında kendisine İran'ın destek vermesi üzerine Muharrem matemi için İran'a giderek ruhani lider ile görüştü" diye espri yaptı.