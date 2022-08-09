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Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına yanıt verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, IMF ile bir program ilişkisine girmediğini söyledi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri üzerine gazeteci Fatih Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu.

Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programının konuğu İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz oldu.

Programda ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmeler yapılırken Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri dikkat çekti. Yılmaz'ın bu sözlerine şaşıran Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk" diye sordu.

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