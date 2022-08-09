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Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe maçında katliam var

Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanının 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu olayın ardından Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, henüz yayın başlamamasına rağmen canlı yayını basarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanında penaltı kazanarak öne geçti. Bu olayın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

Mücadelenin 73. dakikasında Onur Ayık, Luan Peres'in müdehalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazlarda bulundu ve hakem Koray Gençerler, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüşerek pozisyonu izledi. İnceleme neticesinde Ümraniyespor penaltı kazandı.

Ahmet Çakar "Kadıköy'de katliam var. Fenerbahçe top oynamıyor ancak tam bir hakem rezaleti yaşanıyor. Ümraniyespor'un attığı 3 golde de hakem hatası var." dedi.

Ümraniyespor'un penaltı kazandığı pozisyonun dışarıda olsa da kırmızı kartın net olduğunu söyleyen Çakar, "Niye kırmızı veremiyorsun. Çünkü içeri taşıdın. Dışarıda de demedin Fener kaybetsin. diye" ifadelerini kullandı. 

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