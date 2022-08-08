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Selin Ciğerci yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı

Selin Ciğerci cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Sosyal medya hesabından kalça dansını paylaşan Ciğerci herkesi kendine hayran bıraktı.

Fenomen ve Şarkıcı Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'yla ikinci şansı verdikleri evliliklerini geçtiğimiz hafta "Evlilik işini yine beceremedik" diyerek bitirmişlerdi.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan Selin Ciğerci, her gün güzelliğine güzellik ekliyor. Yazın gelmesiyle bolca bikinili fotoğraflarını paylaşan Ciğerci son olarak kalça dansıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
İkinci kez evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'dan tekrar boşanmasıyla gündeme gelen Ciğerci şu sıralar yazın tadını çıkartıyor. Ünlü fenomen muhteşem fiziğiyle bikinili pozlarını paylaştı. Ciğerci son olarak Instagram'ın hikaye bölümünden "Azıcık havanızı değiştiriyorum" diyerek kalça dansını paylaştı. 

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